В горах Сочи спасли врезавшегося на ледянке в дерево подростка

11 апр. 16:15

В районе горы Боздете в Сочи эвакуировали подростка, врезавшегося в дерево на ледянке. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда в Сочи.

К спасателям обратился 10 апреля друг пострадавшего. Он рассказал, что во время катания на ледянках по снежному склону горы Бозтепе его друг врезался в дерево, в результате чего получил травму головы. Пострадавший жаловался на головную боль, у него появились частичные провалы в памяти.

Спасатели отыскали подростков по GPS-координатам и эвакуировали их. Из-за сложного горного рельефа транспортировка затянулась на три часа, передает РИА Новости.

В настоящее время пострадавший подросток находится под наблюдением врачей.