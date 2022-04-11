"УАЗ" будет отдыхать с 1 по 15 мая

11 апр. 16:03

Ульяновский автомобильный завод ("УАЗ", основной актив ПАО "Соллерс Авто") устоит корпоративный отпуск в начале мая на 6 рабочих дней.

Таким образом, с учетом государственных праздников и выходных дней, нерабочие дни на "УАЗе" продлятся с 30 апреля по 15 мая. В пресс-службе компании уточнили, что автомобили в этот период будут отгружаться в плановом порядке, а на предприятии будет отремонтировано оборудование.

Производство автомобилей возобновится 16 мая, не задействованные в производственном процессе сотрудники смогут воспользоваться частью ежегодного оплаченного отпуска.