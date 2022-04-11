Туризм в Грузии возвращается к допандемийному уровню

11 апр. 15:52

Туризм в Грузии восстановился на 80-90%, об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.

В 2020 году доходы от туризма опустились до $427,7 млн, в страну приехали только 1,7 мнл иностранцев, тогда как годом ранее туристов было 9,3 млн, а доходы составили $3,3 млрд.

"Восстановление туризма идет очень быстрыми темпами. Если мы сравним с допандемийным периодом, то, по сравнению с 2019 годом, туризм восстановлен на 80-90%", – отметил Гарибашвили.

По словам министра финансов страны Лаша Хуцишвили, рост туризма сказался на экономическом росте Грузии, который в январе-феврале составил 16,3%. "Если темп будет развиваться по такому сценарию, мы будет очень близки к параметрам, которые были заложены нами при составлении бюджета в конце прошлого года", – поделился министр.