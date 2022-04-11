Канада ввела санкции против 33 предприятий оборонно-промышленного комплекса России

11 апр. 15:43

Канада вводит дополнительные санкции в отношении оборонно-промышленного сектора России. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте канадского правительства.

Ограничительные меры затрагивают 33 предприятия. В частности, под санкции попали АО "Кронштадт", НПО "Квант", Центральный научно-исследовательский институт "Циклон", судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск).

В заявлении также сказано, что Канада продолжит следить за развитием событий вокруг Украины и координировать действия с международными партнерами.

Напомним, 11 марта Канада ввела санкции в отношении пяти россиян и 32 структур, связанных, в частности, с оборонным комплексом РФ.