Макрон vs. Ле Пен: кто возглавит Францию?

Во Франции завершился первый тур президентских выборов. Почему лидирует Эмманюэль Макрон, и есть ли шансы на победу у его соперницы Марин Ле Пен во втором туре?

Результаты выборов во Франции едва ли вызывают удивление. Как и следовало из опросов общественного мнения, победил действующий президент Эмманюэль Макрон. Отрыв от ближайшего преследователя небольшой, но это связано с тем, что на выборах участвовало больше десяти кандидатов, и они оттянули голоса избирателей.

Сразу три политика набрали больше 20%: это нынешний президент Эмманюэль Макрон (27,6%), политик правых убеждений – Марин Ле Пен (23,4%) и социалист Жан-Люк Меланшон (21,9%). Из других весомых фигур можно отметить – Эрика Земмура. Он тоже националист, как и Ле Пен, но более радикальный, и у него 7%.

Сразу за Земмуром с 5% расположилась республиканка Валери Пекрес. Следующие за ней кандидаты собрали по паре процентов. Хотя главные сейчас действующие лица – Макрон и Ле Пен, не меньшую роль играют и другие кандидаты, ведь теперь избиратели проигравших политиков имеют возможность выбрать либо Макрона, либо Ле Пен.

Можно, конечно, отсидеться дома, но от этого вырастут шансы кандидата, чья позиция избирателю совсем чужда. Скажем, если гражданин Франции нормально относится к мигрантам, или сам является выходцем из Африки или Ближнего Востока, но в первом туре выбрал Меланшона – ему лучше голосовать за Макрона, чем за Ле Пен. У Макрона хватает исламофобии, но Ле Пен к другим религиям и национальностям настроена намного жестче. Она в случае своей победы хочет запретить ношение паранджи в общественных местах.

Кстати говоря, социалист Меланшон, обращаясь к французам, сказал "Ни одного голоса за Ле Пен!". Это, на самом деле, очень серьезно, потому что на двоих у Макрона и Меланшона почти половина всех голосов. Если сторонники социалиста во втором туре проголосуют за действующего президента, тогда победа у него кармане.

Ле Пен может рассчитывать на сторонников Земмура. Но вместе они могут собрать лишь 30%, а этого явно мало для победы. По текущим раскладам шансы на победу у Макрона по-прежнему выше, чем у Ле Пен. Но если сторонники Меланшона будут вести себя пассивно, то их может ожидать сюрприз в лице "правого президента".

24 апреля Франция сделает свой решающий выбор. Здесь важны три направления: внешняя политика, социальные программы и миграция. По внешней политике Ле Пен выступает за улучшение отношений с Россией и скептично настроена к Евросоюзу. Макрон ставит целиком и полностью на ЕС, но угрожает нефтяным и угольным эмбарго против России. В миграционной политике Ле Пен, как уже говорилось выше, настроена жестко против приезжих, Макрон – умеренно. В социальной программе Макрон скорее на стороне бизнеса, а Ле Пен в последнее время склоняется все больше к социализму. Все три темы будут влиять на настроения тех избирателей, которые голосовали за других кандидатов.

Если бы сейчас были времена пандемии, то, возможно, Ле Пен имела бы лучшие шансы на победу. Ведь Макрон воспринимается как ставленник Ротшильда, а Ле Пен, так сказать, ближе к народу. Однако здесь и сейчас главная повестка дня у французов – Украина. Ле Пен известна своей близостью к России, и это может навредить ей в тот момент, когда по Европе распространяется волна русофобии. Западные СМИ напоминают, что Ле Пен во время избирательной кампании 2017 года встречалась с Путиным, а ее Национальный фронт получал кредит от российского банка. Кстати говоря, подобные обвинения уже погубили политиков в других странах Европы, например, вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в 2019 году вынужден был уйти в отставку из-за связей с "неким российским олигархом".

Но то было еще мирное время, а представьте, как на Ле Пен будут смотреть сегодня в Брюсселе и Париже, выступи она с позитивной повесткой по отношению к России. Даже если Ле Пен осуждает российскую спецоперацию и призывает приютить украинских беженцев во Франции, это ей не поможет. Избиратели могут расценить изменение позиции к России и к мигрантам как непоследовательность. Одним словом, если не произойдет чуда, Эмманюэль Макрон второй раз станет президентом Франции. Трагедией такой исход для России назвать нельзя, потому что, даже если бы выиграла Ле Пен, она не смогла бы пойти против всей Европы и остановить санкции против России.