В ЕС поддержали курс политических реформ в Казахстане

11 апр. 15:35

Замглавы комитета по транспорту и туризму Европарламента Андрис Америкс заявил, что Европа поддерживает проводимый в Казахстане курс политических преобразований и следит за их реализацией.

Отмечается, что он прибыл в Нур-Султан совместно с делегацией ЕП по взаимодействию с Центральной Азией и Монголией.

"Многое изменилось с тех пор, как я посетил Казахстан два с половиной года назад, но Казахстан и ЕС остаются близкими партнерами. Мы поддерживаем курс политических реформ в стране и внимательно следим за его реализацией на практике", - цитирует его пресс-служба МИД республики.

По ее информации, делегация Европарламента принимает участие в 19-м заседании комитета парламентского сотрудничества "Республика Казахстан - Европейский cоюз".

"Весьма своевременный визит делегации ЕП в Казахстан придаст дополнительный импульс укреплению политического и межпарламентского сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом, поиску новых перспективных ниш взаимодействия в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве", - подчеркнул министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на встрече.