Санкции могут лишить Британию части ее наследия

11 апр. 15:20

Операторы исторических железных дорог Великобритании сообщили о трудностях в связи с сокращением запасов угля, сообщает The Guardian.

"В Британии закончился уголь для паровозов и нашим следующим поставщиком должна была стать Россия, которую теперь уже не рассматривают. Мы находимся в очень сложном положении", —приводит издание слова сотрудника Ffestiniog & Welsh Highland Railways Пола Левина.

Он подчеркнул, что в настоящее время операторы вынуждены сокращать число рейсов. По его словам, это делается для подготовки к пасхальным каникулам.

Газета также напомнила, что Великобритания располагает более 150 историческими железнодорожными компаниями, которым принадлежит свыше 900 тыс км путей.