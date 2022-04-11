Грузия и Молдавия получили опросники для вступления в ЕС

11 апр. 15:11

Главы МИД Грузии и Молдавии Илья Дарчиашвили и Николай Попеску получили в понедельник в Люксембурге опросники для начала процедуры по вступлению в Евросоюз. Документы передал еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели.

"Это первый шаг на вашем европейском пути. Мы готовы работать очень быстро, чтобы предоставить Совету ЕС позицию Еврокомиссии в связи с заявками", - отметил Вархели.

На прошлой неделе аналогичный опросник был передан главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен президенту Украину Владимиру Зеленскому.

Отметим, в понедельник в Люксембург проходит заседание Совета глав МИД стран ЕС.