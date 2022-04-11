Отопление в Краснодаре отключат на этой неделе

11 апр. 14:59

Отопительный сезон в Краснодаре вскоре завершится, сообщил глава города Андрей Алексеенко.

"От жителей поступают запросы о прекращении отопительного сезона. Погода в Краснодаре по-весеннему теплая, поэтому планируем выключить отопление уже в эту пятницу, 15 апреля", - написал мэр в своем телеграм-канале.

Он отметил, что наблюдения за температурным графиком продолжатся, "чтобы горожане ночью не мерзли, а в квартирах было комфортно".

В прошлом году отопительный сезон в Краснодаре кончился 20 апреля.