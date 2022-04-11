Опубликованы результаты первого тура выборов президента Франции

11 апр. 14:47

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов по итогам подсчета 100% голосов в I туре президентских выборов, сообщает МВД страны.

Его соперница, руководитель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получила 23,15% голосов избирателей. Тройку замкнул глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 21,95%.

Стоит добавить, что на четвертом месте оказался крайне правый кандидат, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур (7,07%), на пятом - кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс (4,78%).

Напомним, первый тур выборов президента Франции прошел 10 апреля. Второй тур состоится 24 апреля.