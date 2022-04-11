Регистрацию иностранных лекарств упростят в России

11 апр. 14:21

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами РФ сообщил об упрощении процедуры регистрации лекарственных препаратов.

"Из-за внешнего давления на нашу страну и нарушения логистических цепочек могут возникнуть объективные трудности с поставками", - заявил он, отметив, что предпринимаются меры для доступности препаратов, пишет "Интерфакс".

Помимо этого, по его словам, предпринимаются меры, чтобы лекарства были в наличии. "Понятно, что пока по отдельным позициям собственное производство не налажено или выпускается недостаточно продукции. Некоторые мы по-прежнему завозим из-за рубежа", - подчеркнул он.

Также он сообщил о принятии мер ускорения и упрощения государственной регистрации тех лекарств, которых не хватает в России. "Также можно будет ввозить и продавать зарегистрированные препараты в упаковках, изначально предназначенных для реализации в иностранных государствах", - добавил премьер.

Мишустин уточнил, что данные решения позволят быстрее выводить медикаменты на рынок, чтобы они были доступны нашим гражданам.