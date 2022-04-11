Дания и Швеция возобновили выдачу виз россиянам

11 апр. 14:01

Дания и Швеция снова оформляют визы гражданам России, оформить можно в том числе и туристическую визу.

"Стандартное время рассмотрения визовых заявлений для граждан России, обращающихся, например, с целью посещения друзей, родственников, туризма, составляет до 10 календарных дней (время доставки не включено) в соответствии с соглашением об упрощении визового режима между Данией и Россией. Подать заявление можно на любую категорию визы - никаких ограничений нет", - сообщается на сайте визового оператора Дании VFS Global.

Дания сняла все ковидные ограничения, при въезде и выезде не нужно предъявлять ПЦР-тесты, не нужно проходить самоизоляцию.

Посольство Дании в Москве рекомендует туристам заранее приобретать наличную валюту, "поскольку Visa и MasterCard приостановили оказание услуг российским банкам".

Швеция сняла все антикоронавирусные ограничения 1 апреля, подать документы на визу можно в визовых центрах VFS Global в России, в посольстве - только в исключительных случаях.

Срок рассмотрения визовых заявлений может быть больше, чем обычно, предупреждают в посольстве. Это связано с тем, что "многие люди хотят путешествовать". VFS Global будет предоставлять ограниченное количество записей, доступных для подачи заявления на получение визы. Заявление можно подать за 6 месяцев до запланированной поездки, но не позднее чем за 14 дней.