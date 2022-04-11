В Чехии поддержали желание Украины, Молдавии и Грузии вступить в Евросоюз

11 апр. 13:41

Чехия поддерживает стремление Украины, Молдавии и Грузии стать членами ЕС и будет помогать им в этом стремлении, сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский перед началом заседания глав МИД Евросоюза.

"Чехия поддерживает стремление Украины, Молдавии и Грузии к членству в ЕС. Для меня, для Чехии - мы хотим их поддерживать как можно больше в этом стремлении", - сказал глава чешского МИД.

Лидер Украины Владимир Зеленский уже получил опросник в рамках процесса присоединения страны к Евросоюзу - документ ему передала во время визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ожидается, что в понедельник аналогичные опросники получат Молдавия и Грузия, также ранее подавшие заявки на членство в ЕС.