Цены на жилье в Ташкенте резко выросли в марте

11 апр. 13:25

По итогам первого квартала 2022 года в Ташкенте выросли цены как на первичном, так и на вторичном рынке, сообщает Центробанк Узбекистана. При этом заметно увеличение общего числа сделок с недвижимостью.

В январе-марте 2022 года в Ташкенте было заключено 75,7 тыс сделок по купле-продаже недвижимости, на 2,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на вторичном рынке росли весь квартал, и к концу марта оказались на 10% выше по отношению к декабрю 2021 года (сумовый индекс), а с учетом курсов валют - на 4,7% (долларовый индекс).

Повышение цен в марте может быть связано с колебаниями курса национальной валюты, когда риски закладываются в стоимость недвижимости. В марте рост цен по отношению к февралю составил 4,6% (сумовый индекс), в Ташкенте - плюс 9%.