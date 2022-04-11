Азербайджан, Грузия, Казахстан и Турция создадут Middle Corridor

11 апр. 13:12

Железнодорожные ведомства Азербайджана, Грузии, Казахстана и Турции собираются создать совместное предприятие Middle Corridor (TMTM).

Ожидается, что официальное оно будет зарегистрировано в начале или середине 2023 года.

По словам генерального секретаря ТМТМ Гайдара Абдикеримова, цель создания совместного предприятия - добавить ценности Middle Corridor, поскольку это облегчит процессы перегрузки и сделает проход через разные страны и способы более плавным.

Middle Corridor позволит обеспечить высококачественные интермодальные транспортные и логистические услуги, гармонизировать трансграничные тарифы и внедрить унифицированную IТ-платформу для полной автоматизации услуг по перевозке грузов из Китая в Турцию и портов Черного моря.

Помимо этого, Middle Corridor планируется соединить с Международным грузовым коридором "Север-Юг" через порты Каспийского моря, расширив коридор в Иран и арабские страны вдоль Персидского залива, Восточной Африки и Индии.

Напомним, 31 марта 2022 года Азербайджан, Грузия, Турция и Казахстан подписали четырехстороннюю декларацию "О Транскаспийском коридоре Восток - Запад", в которой отмечается важность задействования Транскаспийского коридора Восток - Запад и и намечаются шаги по укреплению транзитного потенциала четырех стран.