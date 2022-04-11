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Песков заявил, что причин для дефолта нет

Песков заявил, что причин для дефолта нет

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что причины для дефолта у России отсутствуют, однако неконструктивная позиция оппонентов может осложнить ситуацию.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте до "SD" (выборочный дефолт) с CC/C.

"Это вопрос правительства. Это может быть только рукотворный дефолт, об этом говорил министр Силуанов, и однозначно совершенно объективных причин для такого дефолта нет. Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения всех своих обязательств, но с другой стороны такая неконструктивная позиция наших оппонентов она может осложнить ситуацию" – приводит его слова РИА Новости.

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