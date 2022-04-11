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Гарибашвили: ковид в Грузии практически побежден

Гарибашвили: ковид в Грузии практически побежден

Коронавирусная инфекция на территории Грузии практически побеждена, заявил глава правительства республики Ираклий Гарибашвили.

"Я хочу порадовать наших граждан, что коронавирус практически, почти что побежден. Сегодня это так, по крайней мере, у нас такая ситуация. Например, сегодня было 107 случаев, что, безусловно, очень важно", - сказал он в ходе правительственного заседания.

Всего с начала пандемии в Грузии было выявлено 1 651 577 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 631 715 пациентов. Болезнь унесла жизни 16 777 человек.

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