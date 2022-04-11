Гарибашвили: ковид в Грузии практически побежден

11 апр. 12:53

Коронавирусная инфекция на территории Грузии практически побеждена, заявил глава правительства республики Ираклий Гарибашвили.

"Я хочу порадовать наших граждан, что коронавирус практически, почти что побежден. Сегодня это так, по крайней мере, у нас такая ситуация. Например, сегодня было 107 случаев, что, безусловно, очень важно", - сказал он в ходе правительственного заседания.

Всего с начала пандемии в Грузии было выявлено 1 651 577 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 631 715 пациентов. Болезнь унесла жизни 16 777 человек.