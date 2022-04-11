Коронавирус в России преодолел отметку в 18 млн

11 апр. 12:49

За минувшие сутки в России выявили 11 855 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 589, в Петербурге - 609, в Подмосковье - 238. В Краснодарском крае - 96, в Ставропольском крае - 54, в Крыму - 135, в Дагестане - 18, в Кабардино-Балкарии - 31, в Адыгее - 33, в Карачаево-Черкесии - 24, в Северной Осетии - 12, в Ингушетии - 20, в Чечне - 10.

Общее число инфицированных в России достигло 18 007 915 человек.

Госпитализированы за сутки 1 390 человек. Выздоровели - 26 755 пациента, за все время - 17 239 857.

Умерли за сутки 248 человек, с начала пандемии - 371 964.