На Юге России и Северном Кавказе резко похолодает

11 апр. 12:44

На Юге России и Северном Кавказе со вторника, 12 апреля, прогнозируются сильные осадки и ветер, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, со вторника в южные регионы придет непогода.

По его словам, столбики термометров опустятся на 10−15 градусов на Кубани и в Ростовской области во вторник. В Крыму во вторник и среду пройдут сильные ливни и грозы, ветер до 20−25 м/с. В Ростовской области и Краснодарском крае также ожидаются сильный дождь и ветер до 18 м/с. "На большей части Северо-Кавказского федерального округа также сильные осадки и ветер до 20 м/с", - сказал собеседник ТАСС.