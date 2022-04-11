Синоптик рассказала о погоде в Москве на неделе

11 апр. 12:40

Умеренно тепло и облачно будет в Москве на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Самая ненастная погода нас ожидает в понедельник днем и предстоящей ночью. За сегодняшний день на город может вылиться от 5 до 10 мм, до 5 миллиметров дождь уже наблюдался в Москве. Предстоящей ночью также облачно, временами дождь, но менее интенсивный, порядка 2-6 мм за 12 часов", - поделилась Позднякова.

По ночам на этой неделе будет плюс 1-5 градусов. "Дневная температура уже завтра составит где-то плюс 12-13 градусов, то есть, уже среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на два-три градуса. И в последующие дни удержится умеренно теплая погода с дневной температурой в пределах плюс 10-15 градусов", - рассказала синоптик.

В субботу в столице начнется следующий этап более влажной и дождливой погоды.

"В принципе, во второй половине недели облачная погода с прояснениями, небольшие дожди, без осадков будет только в четверг. И может быть, четверг будет самым комфортным днем, чтобы планировать какие-то прогулки на природе. Без осадков и довольно тепло", - посоветовала она.