В Грузии заявили о скорой победе над COVID-19

11 апр. 12:37

Коронавирус в Грузии практически побежден, сообщил премьер страны Ираклий Гарибашвили.

"Я хочу порадовать наших граждан, что коронавирус практически, почти что побежден. Сегодня это так, по крайней мере, у нас такая ситуация. Например, сегодня было 107 случаев, что, безусловно, очень важно", - цитирует Гарибашвили Sputnik Грузия.

Помимо этого, он также прокомментировал заявления скептиков, которые ранее раскритиковали отмену "зеленых паспортов".

"Всего за каких-то два месяца мы увидели, что министр, правительство, координационный совет правильно управляют процессом, поэтому все стабильно... Эта проблема, кризис преодолены, исчерпаны", - подчеркнул премьер Грузии.

Напомним, в январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны COVID-19. "Омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января в стране выявили свыше 26 тыс заболевших. С середины февраля эпидситуация в республике резко улучшилась. Так, в последние дни прирост в среднем не превышает 300 случаев.