В США обвинили Байдена и Путина в росте цен на газ

11 апр. 12:31

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден являются виновными в росте цен на газ, показывают результаты опроса среди жителей Штатов, проведенного ABC News/Ipsos.

Говоря о резком повышении стоимости топлива в 2022 году, 71% респондентов считают виновным российского лидера, в то же время 68% участников опроса винят в этом нефтяные компании. 52% опрошенных возложили ответственность за происходящее на демократов, а 51% - на Байдена.

Стоит добавить, что 49% американцев считают, что рост цен на газ привели к финансовым трудностям у них или у кого-то из членов их семей, среди них 21% говорят о "серьезных" трудностях.