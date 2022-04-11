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В Эстонии запретили работу "Яндекс.Такси"

В Эстонии запретили работу &quot;Яндекс.Такси&quot;

В Эстонии в силу вступил запрет на работу российского сервиса "Яндекс.Такси".

"В понедельник вступили в силу санкции в отношении российского сервиса "Яндекс.Такси", которые запрещают ее деятельность в Эстонии. Соответствующее постановление правительства было принято 31 марта", - информирует портал эстонского телерадиовещания ERR.

Как заявил эстонский премьер-министр Каи Каллас, "запрет деятельности Yandex дает четкий сигнал о том, что компаниям, сотрудничающим с российскими спецслужбами, не место в Эстонии".

Yandex в обязательном порядке якобы должен передавать собранные фирмой персональные данные о клиентах российским спецслужбам, недавно соответсвующее решение было принято властями РФ.

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