Прямой рейс между Атырау и Стамбулом возвращается

11 апр. 12:09

Казахстанская авиакомпания Air Astana с 26 апреля возобновляет регулярный прямой рейс Атырау - Стамбул.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Обслуживать маршрут будет Airbus A320neo. Продолжительность полета составит около четырех часов.

Вылет из Атырау в 08.10, прибытие в Стамбул в 10.20, обратный рейс будет вылетать в 11.20 и прибывать в 17.05 по местному времени.

Билет в обе стороны в эконом-классе можно приобрести от 165 177 тенге.

Air Astana летает в Стамбул также из Алматы и Нур-Султана.