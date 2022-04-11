Ловчев прокомментировал эпизод с Тикнизяном в матче с "Ростовом"

11 апр. 12:06

Бывший игрок московского "Спартака" Евгений Ловчев высказал мнение об эпизоде с удалением футболиста "Локомотива" Наира Такнизяна в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова".

"Будь я тренером, подошел бы к Тикнизяну и дал бы как следует. Если бы он сыграл так против меня, я бы дал в рыло, а меня бы выгнали", - приводит слова собеседника "Матч ТВ".

Напомним, что Наир Тикнизян наступил на ногу Данилу Глебову за что получил прямую красную карточку, которая стала для него третьей в нынешнем сезоне во всех турнирах.

Встреча завершилась поражением "Локомотива" со счетом 1:4.