В Ереване почти в 6 раз возросло количество пассажиров метро

11 апр. 11:53

В ереванском метрополитене имени Карена Демирчяна пассажиропоток с 1 по 10 апреля, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, увеличился почти в шесть раз, заявил директор ереванского метрополитена Геворк Аветисян.

"За указанный период 2022 года пассажиропоток метрополитена составил 609 632, против 163 618 в 2021-м", - приводит его слова Sputnik Армения.

Кроме того, в пресс-службе метрополитена сообщили, что повышение числа пассажиров связано с ростом турпотоков и количеством пробок на улицах Еревана.