Гарибашвили призвал импортеров топлива понизить цены

11 апр. 11:53

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе заседания правительства призвал импортеров понизить цены на топливо.

По его словам, необходимость этого обусловлена падением мировых цен на нефть и стабилизацией курса национальной валюты

"В мире цена за [баррель] нефти опустилась до $95, укрепился и лари по отношению к доллару. Поэтому, дорогие импортеры топлива, я жду, чтобы вы учли состояние нашего населения, страны и как можно скорее скорректировали цены на топливо", - сказал он.

Далее глава правительства обратил внимание на обесценивание нацвалюты, которая в последнее время сумела стабилизироваться. "В связи с ситуацией на Украине, цены на нефть выросли примерно на 70% и превысили $140 за баррель. <...> Конечно, так как мы полностью зависим от импорта и все завозим в страну из-за рубежа и не являемся производителями нефтепродуктов, естественно, цены поднялись и у нас", - подытожил Гарибашвили.