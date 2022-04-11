Москва избавилась от снега

11 апр. 11:49

К утру 11 апреля в Москве пропал постоянный снежный покров, сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве исчез постоянный снежный покров. Еще вчера на базовой столичной метеостанции ВДНХ снежный покров составлял символические 1 см, а сегодня, 11 апреля, в результате обильных осадков, утром сугробы полностью "обнулились", - написал синоптик в своем Telegram-канале в понедельник.

По его словам, средняя дата схода снежного покрова в Москве приходится на 12 апреля.