ВЦИОМ: 50% россиян не будут переживать из-за ухода зарубежных компаний

11 апр. 11:41

Опрос ВЦИОМ показал, что из-за приостановки деятельности иностранных компаний в России на фоне спецоперации на Украине не переживают 50% россиян.

На вопрос о том, приостановка работы каких компаний их расстроила, 50% респондентов сообщили, что не переживают об этом, по 6% опрошенных сожалеют о IKEA, автомобильных компаниях и автозапчастях, 5% россиян признались, что будут переживать из-за закрытия "Макдональдса". Также переживания у сограждан вызывает приостановка работы Apple (3%), были названы различные медицинские компании, производители техники и электроники, авиакомпании, Renault, Procter & Gamble, H&M (по 2%). При этом 8% опрошенных впервые слышали о приостановке деятельности иностранных компаний.

Приостановка работы иностранных компаний не скажется на жизни 39% россиян, умеренно скажется на жизни 23%, слабо - 21%, сильно - 12%.

Изменений в своей жизни из-за ухода иностранных компаний не ждут 41% россиян. Ситуация приведет к росту цен, инфляции и обесцениванию рубля - 14%, на проблемы с автозапчастями указали 6%, сколько же ждут снижения уровня жизни и бедности, еще 5% считают, что начнется безработица и люди потеряют работу. О том, что приостановка работы иностранных компаний приведет к импортозамещению и развитию собственного производства сказали 2% опрошенных.

Российские компании смогут заменить зарубежные по большинству товаров и услуг, полагают 48% респондентов, смогут полностью заменить - 20%, по меньшинству товаров и услуг - 17%.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 26 марта, в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.