В Тбилиси решили вопрос о военной помощи Украине

11 апр. 11:32

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна не намерена открывать второй фронт боевых действий против России.

"Мы должны сохранить мир, стабильность и способствовать развития. Никакого второго фронта в Грузии не будет. Мы не допустим этого и продолжим защищать наших граждан, наше государство", - приводит его слова Sputnik Грузия.

Ранее оппозиционная партия "Единое национальное движение" раскритиковала действия руководства страны за отказ вводить санкции против РФ. При этом в "Грузинской мечте" подчеркнули, что санкции негативно скажутся на Грузии, и обвинили оппозицию в попытке втянуть страну в конфликт.