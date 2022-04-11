На Ставрополье появится Казачий музей под открытым небом

11 апр. 11:28

В селе Сенгилеевском Ставропольского края будет создан казачий музей под открытым небом.

"Планируем сделать музей под открытым небом в течение этого года. Мы пытаемся сохранить культуру и казачье наследие. Мы уже давно работаем в этом плане, дети собирают экспонаты в школе, в доме культуры открыта экспозиция. Много фотографий, утвари. Мы хотим все это систематизировать и сделать шире", поделился автор идеи создания музея, атаман центрального районного казачьего общества Александр Куликов.

Он также отметил, что в планах - развитие музея до исторической площадки под открытым небом, передает ТАСС.