Доллар вырос по почти до 82 рублей

11 апр. 10:36

Российский рынок акций в начале основной сессии показывает отрицательную динамику после разнонаправленного движения при открытии. Индекс Мосбиржи опустился на 0,2% - до 2587,53 пункта, РТС снизился на 5,45% и достиг отметки 1021,11 пункта, говорят данные торговой площадки на 10:08 по московскому времени.

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи находился на уровне 2596,17 пункта (+0,13%). Долларовый индекс РТС снижался на 0,46% - до 1074,99 пункта.

Отмечается, что доллар на открытии Московской биржи поднялся на 7,65% - до 81,9 рублей, евро вырос на 6,25% - до 87,87 рублей.