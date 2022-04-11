Картины, задержанные в Финляндии, вернутся в Третьяковку сегодня

11 апр. 11:10

В понедельник в Третьяковскую галерею будут доставлены картины из собрания музея, ранее задержанные на финской границе.

"Произведения из собрания Третьяковской галереи будут выгружать (в музей - ред.) в понедельник. Выгрузили уже или нет - пока точно не можем сказать. А распаковывать будут во вторник в 10.00 утра. Но это предварительное расписание, которое может измениться", - сообщили в пресс-службе Третьяковки, пишет РИА Новости.

Ранее российские СМИ сообщили, что в Финляндии были задержаны грузовики с картинами, которые возвращались с выставок в Италии. На границе застряли экспонаты Третьяковки, Эрмитажа, музеев-заповедников "Царское село" и "Павловск" и "Гатчина", Государственного музея Востока.