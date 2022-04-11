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Путин поручил продлить госпрограмму развития Крыма

Путин поручил продлить госпрограмму развития Крыма

Президент России Владимир Путин поручил продлить действие государственной программы развития Крыма и Севастополя до 2027 года, поручение опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить продление срока реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" на период до 2027 года, предусмотрев для софинансирования ее реализации необходимые бюджетные ассигнования в федеральном бюджете", - следует из документа.

Поручение дано по итогам совещания о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя, которое состоялось 17 марта.

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