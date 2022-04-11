Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане на неделе

11 апр. 10:08

По данным Узгидромета, на предстоящей неделе в Узбекистан придет жара, температура воздуха вырастет к выходным.

"Сегодня по большей части территории республики ожидается облачная, но сухая и теплая погода, лишь по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. По республике будет усиливаться ветер до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком, по Бухарской, Навоийской, Джизакской и Сурхандарьинской областям возможны порывы до 25-28 м/с. Температура воздуха к полудню составит 24-29 градусов", – рассказали специалисты.

Кратковременные дожди с грозами возможны в ночь на вторник по Ташкентской области. Ночью ожидается плюс 14-19 градусов, днем – от 24 до 29 градусов тепла.

Вынос жаркого воздуха с районов Туркменистана начнется 13-15 апреля, будет сухо, а температура повысится от нормальных значений на 6-8 градусов. В ночные часы будет около 14-19 градусов, днем станет жарко, плюс 30-35 градусов.