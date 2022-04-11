Анкара может приобрести российские истребители Су-57

11 апр. 10:01

Турция допустила возможность покупки российских истребителей пятого поколения Су-57, если Вашингтон не продаст ей F-16 Block 70.

Как передает издание Milliyet, Анкара запросила 40 американских самолетов и 80 комплектов модернизации для уже находящихся на вооружении бортов.

Вашингтон ранее направил официальное уведомление об исключении Турции из программы поставок истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. США аннулировали совместный меморандум с Турцией, подписав его с Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что Штаты в качестве альтернативы предложили Анкаре приобрести истребители F-16.