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На Ставрополье нашли живым пенсионера, пропавшего на прошлой неделе

На Ставрополье нашли живым пенсионера, пропавшего на прошлой неделе

Не вернувшийся домой 78-летний житель Ставрополя найден живым, сообщает форум поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Ранее сообщалось, что волонтеры разыскивали пенсионера Бориса Титова, который вышел из дома в темно-зелёной куртке, бордовой рубашке, чёрных брюках, фуражке и туфлях и не вернулся. Местного жителя искали и по следующим приметам: росту в 1,7 м, нормальному телосложению, седым волосам и голубым глазам.

Поиски мужчины начались 9 апреля в 18:00 на улице 50 лет ВЛКСМ, д. 71/1 в Ставрополе. Сообщение о нахождении старика было опубликовано на форуме в 20:18.

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