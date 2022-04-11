На Ставрополье нашли живым пенсионера, пропавшего на прошлой неделе

11 апр. 9:52

Не вернувшийся домой 78-летний житель Ставрополя найден живым, сообщает форум поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Ранее сообщалось, что волонтеры разыскивали пенсионера Бориса Титова, который вышел из дома в темно-зелёной куртке, бордовой рубашке, чёрных брюках, фуражке и туфлях и не вернулся. Местного жителя искали и по следующим приметам: росту в 1,7 м, нормальному телосложению, седым волосам и голубым глазам.

Поиски мужчины начались 9 апреля в 18:00 на улице 50 лет ВЛКСМ, д. 71/1 в Ставрополе. Сообщение о нахождении старика было опубликовано на форуме в 20:18.