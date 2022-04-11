Сбербанк снижает ставки по ипотеке

11 апр. 9:44

Минимальная ставка по ипотеке на жилье в Сбербанке снижена до 16,9% годовых.

"С 11 апреля Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ сразу на 2,1 процентных пункта - до 16,9%", - сообщили в банке.

Ставка снижена по ипотеке на новостройки и вторичную недвижимость.

В Сбербанке добавили, что клиентам, которые ранее подали заявки и получили одобрение кредита по старым условиям, автоматически пересчитают ставку при выходе на сделку.

Центробанк 8 апреля снизил ключевую ставку с 20% до 17%, по оценкам регулятора, "риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать".