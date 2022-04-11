Казахстан открыл сухопутные границы с Россией, Узбекистаном и Киргизией

11 апр. 9:34

С 11 апреля Казахстан снял ограничения на сухопутной границе с Россией, Узбекистаном и Киргизией.

Решение принято Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации.

Теперь для того, чтобы пересечь сухопутную границу не нужно иметь обоснование, однако у всех въезжающих должна быть справка об отрицательном ПЦР-тесте или сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса.

Также снимаются все ограничения по пересечению государственной границы Казахстана авиасообщением.

"Запуск железнодорожного сообщения между Россией и Казахстаном планируется в конце второго квартала текущего года", - сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В связи с открытие границ вскоре могут быть запущены международные автобусные и железнодорожные пассажирские перевозки между узбекскими и российскими городами. Также в ближайшее время Казахстан и Узбекистан возобновят железнодорожное и автобусное сообщение.