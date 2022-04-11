Санкции могут нанести вред сельскому хозяйству Франции

11 апр. 9:34

Фермеры Франции допустили сокращение объемов производства из-за дефицита азотных удобрений в 2023 году, заявил депутат Нацсобрания страны Пьер Ватен.

"Европейские производители азотных растворов зависят от газа, стоимость которого достигла рекордных показателей после санкций Евросоюза против России", - цитирует Ватена RT.

Депутат подчеркнул, что из-за нехватки удобрений может измениться посев, сократятся объемы производства и снизится качество растений, что приведет к серьезным последствиям для сельского хозяйства в целом.