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Турция создает авиакомпанию для перевозки туристов из России на свои курорты

Турция создает авиакомпанию для перевозки туристов из России на свои курорты

Минкультуры и туризма, Минтранс, а также министерство казначейства и финансов Турции утвердили трехэтапную "дорожную карту" по привлечению туристов из России в страну в условиях санкций. В рамках документа планируется создание новой авиакомпании для чартерной перевозки на курорты.

Стало известно, что самолеты новой авиакомпании будут находиться в аэропорту Антальи. Рейсы будут выполняться исключительно между курортами Турции и РФ.

"Благодаря этой авиакомпании можно будет привлечь дополнительно миллион российских туристов", - говорится в публикации турецкого издания Sabah.

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