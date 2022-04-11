Токаев назначил Тамару Дуйсенову министром труда и соцзащиты населения Казахстана

11 апр. 9:09

В соответствии с указом главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, главой Минтруда и социальной защиты населения республики назначена Тамара Дуйсенова.

"Назначить Дуйсенову Тамару Босымбековну министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, освободив от должности помощника Президента Республики Казахстан – заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в указе.

В 2018 году Дуйсенова была уволена с должности прежним главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым за проволочки с внедрением обязательного социально-медицинского страхования (ОСМС) для самозанятых и безработных.