Взрыв бытового газа разрушил дом в Ступино

11 апр. 8:30

Два человека погибли в результате взрыва бытового газа в Ступино, информирует пресс-служба регионального главка МЧС.

"Пострадали семь человек, двое из них погибли", - приводит слова собеседника в экстренном ведомстве МЧС.

Уточняется, что ЧП произошло в 5.54 по адресу: Центральный переулок, дом 4, на четвертом этаже.

На пятом этаже здания рухнули внешние панели, на четвертом этаже были разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже произошел перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже также выбиты окна.

По факту случившегося прокуратура Московской области начала проверку.

Согласно информации, причиной взрыва стала утечка газа из-за неисправности оборудования.