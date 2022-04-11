Гимнасты из Азербайджана завоевали семь медалей на международном турнире в Чехии

11 апр. 8:09

Члены азербайджанской сборной завоевали четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медали на открытом международном турнире по аэробной гимнастике в Праге (Чехия).

В пресс-службе Федерации гимнастики республики уточнили, что золото в копилку сборной принесли Марьям Топчубашова (возрастная категория 12-14 лет) и Дилара Гурбанова (15-17 лет), выступившие в индивидуальной программе.

Кроме того, медали высшей пробы завоевало трио в составе которого Дилары Гурбановой, Сары Алиханлы и Санам Казымовой (15-17 лет), а также группа, в которой выступают - Арзу Агаева, Сара Алиханлы, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова и Санам Казымова (15-17 лет).

Серебро завоевал Владимир Долматов, выступивший во взрослой возрастной категории с индивидуальной программой.

Также серебро у Медины Мустафаева, Хошгедема Гулиева и Владимира Долматова в выступлении в составе трио во взрослой возрастной категории. Смешанная пара Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевала бронзу.