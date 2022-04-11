ВБ спрогнозировал падение ВВП России на 11,2% в 2022 году

11 апр. 7:05

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует сокращение ВВП России в 2022 году в условиях санкций на 11,2%, говорится в обнародованном в воскресенье докладе банка об экономике региона Европы и Центральной Азии.

По словам экспертов, точные данные зависят от продолжительности спецоперации на Украине и реакции мирового сообщества.

"Мощное влияние уже введенных санкций, как ожидается, приведет к сокращению ВВП России на 11,2% в 2022 году, что во многом будет происходить из-за сокращения внутреннего спроса", - говорится в докладе.