Молодежь Кубани примет участие в программе "Казак-2030"

11 апр. 5:27

Кубанское казачье войско начало реализацию проекта для молодежи "Казак-2030", ставшего победителем конкурса Фонда президентских грантов в 2022 году, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"В рамках проекта пройдет 350 мероприятий в очном и заочном форматах, разбитых на несколько этапов. Первый этап включает образовательные интенсивы "Большая синхронизация", второй – проведение социальных хакатонов. В результате подготовят 20 краевых проектов для участия в грантовых конкурсах. Эти проекты лягут в основу дорожной карты развития "Союза казачьей молодежи Кубани", – рассказал вице-губернатор края, войсковой атаман Александр Власов, передает "АиФ-Юг".

Ключевым мероприятием проекта станет проведение Первого регионального казачьего форума "Традиции & Технологии", который соберет руководителей и членов муниципальных команд и пройдет в ноябре.

В числе задач программы – привлечение молодых людей в проектную деятельность, направленную на развитие территорий, и укрепление традиций казачества.