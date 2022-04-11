Историческим центрам донских городов вернут прежний облик

11 апр. 1:25

В донском Таганроге обсудили особый регламент капитального ремонта исторических центров донских городов – встречу инициировали депутаты Законодательного собрания области. В мероприятии приняли участие представители регионального Фонда капитального ремонта, а также специалисты в области архитектуры и строительства.

Ситуация с фасадами в исторических центрах городов Ростовской области давно вызывает озабоченность как общественности, так и власти – это варварская расчистка кирпича, нанесение декоративной штукатурки на исторические фасады, искажение элементов архитектурного декора, замена артефактов на пластиковые элементы. Вызывает нарекания и качество ремонта многоквартирных домов, которые не относятся к объектам культурного наследия, но входят в общий архитектурный ансамбль исторического центра города.

"Нам еще много чего есть корректировать в отношении многоквартирных домов, расположенных в исторических центрах наших городов. Нам бы хотелось, чтобы наши города быстрее приводились в порядок. К сожалению, финансовые ресурсы на их ремонт ограничены, поэтому мы сегодня сосредоточились на том, чтобы правильно и с большим эффектом расходовались средства, которые собственники платят в виде взносов на капитальный ремонт. Из этих средств ремонтируются, в том числе, фасады и крыши домов, расположенных в исторических центрах", - пояснила заместитель спикера донского парламента, председатель комитета по образованию, науке и культуре Светлана Мананкина, передает "АиФ-Ростов".

Есть свои, уникальные методы работы с теми зданиями, которые относятся к объектам культурного наследия, которые прописаны в федеральном законе, но есть и просто исторически ценная застройка, и ремонтировать такие здания нужно так, чтобы сохранился общий облик всего исторического центра города. Чтобы фоновая застройка поддерживала ту, которая является историческими памятниками, - напомнила парламентарий.