В Баку отметят юбилей Тофига Гулиева

11 апр. 0:23

Юбилей выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста, лауреата Государственной премии Тофига Гулиева отметят в Баку 29 апреля. Мероприятие пройдет во Дворце Гейдара Алиева.

Как сообщает Sputnik Азербайджан, в рамках концертной программы под названием Bizi yaşadan nəğmələr ("Песни, которыми мы живем") прозвучат произведения Тофига Гулиева в исполнении известных азербайджанских артистов.

Тофик Гулиев родился 7 ноября 1917 года в Баку, окончил Азербайджанскую государственную консерваторию и Московскую консерваторию. Гулиев в числе первых композиторов в Азербайджане осуществивших нотную запись мугамов. Так, в 1936 году им были изданы записи мугамов "Раст", "Сегях", "Забул", "Дюгях".

Также он известен как автор музыки к ряду спектаклей и кинофильмов, таких как "Двенадцатая ночь" Вильяма Шекспира, "Молодая гвардия" Александра Фадеева, "Айдын" Джафара Джабарлы, "На дальних берегах" Гасана Сеидбейли и Имрана Касумова, "Братья" Расула Рзы, "Гарибя адам" Назима Хикмета, а также популярных по сей день песен "Сене де галмаз", "Гямгин махны", "Песня о Баку" и других.

Кроме того, в рамках праздничных мероприятий на территории бакинского парка будет установлен его памятник.