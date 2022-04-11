Обзор СМИ Кавказа 4 - 10 апреля

Газета "Южная Осетия" публикует интервью президента страны Анатолия Бибилова РИА "Новости", в котором затронуты вопросы заявленного им референдума по вхождению РЮО в состав России. Президент напомнил, что единая Осетия вошла в состав Российской империи еще в 1774 году. А в 1920-х годах, не проводя какие-либо правовые мероприятия, не спросив народ, было принято решение о ее разделении. С юридической стороны нет ни одного документа, где официально говорилось бы о том, что Осетия делится. Разделение Осетии в 1920-х Бибилов назвал политическим недоразумением.

Он подчеркнул, что Южная Осетия всегда стремилась в РФ, потому что южные осетины считают Россию, как и другие народы, проживающие на территории РФ, своей исторической Родиной. Об этом говорят и шаги, которые неоднократно предпринимал народ Южной Осетии в течение этих ста лет вплоть до 2008 года

В 1950-х годах возникло серьезное студенческое движение о вхождении в РСФСР Южной Осетии, тогда еще автономной области. В 1992 года был проведен референдум, где за вхождение в состав РФ проголосовали 99,8% населения РЮО. По мнению Бибилова, и сегодня практически все жители Южной Осетии поддерживают решение вступить в состав России. Он отметил, что ведущие политики, депутаты Государственной думы, сенаторы, политологи полностью поддерживают эту идею, говорят о том, что это правильные шаги, это необходимо сделать, это необходимо и для безопасности РЮО, и для объединения народа это очень важно.

Говоря о сроках проведении референдума, президент РЮО подчеркнул, что есть определенные юридические шаги, которые необходимо сделать. "Мы пока в юридическом плане должны обратиться в Верховный суд, и уже после его согласия начинать процедуру подготовки к референдуму и назначить его дату", - пояснил Бибилов. Он подчеркнул, что сегодня есть окно возможностей, фактически столетнее желание народа Южной Осетии войти в состав России реально, и упускать эту возможность нельзя. "Сегодня, исходя из того, что происходит в мире, фактически вся Европа встала против России под руководством Америки, мы это видим. Я думаю, что это понимание общности, понимание единения – оно должно быть не только в моральном, в психологическом, но и в территориальном понимании этого единения. Поэтому, я считаю, что когда Россию хотят сделать слабой, мы в этом объединении видим, наоборот, объединение сил. Маленькая сила, да, крохотная сила, может быть, по сравнению с РФ, но все-таки это сила. И я думаю, что в этом объединении как раз есть такая конструкция определения будущего народа Южной Осетии и, конечно, конструкция объединения ради единого нашего будущего", - считает Бибилов.

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В Дагестане начата реализация модели экономического развития региона, разработанная при поддержке Минэкономразвития РФ. Программа основана на реализации пяти проектов, включающих 17 инвестиционных направлений и охватывающих различные сферы экономики. Это, в частности, развитие каспийского, плодоовощного, стекольного промышленного кластеров, а также реализация стратегического проекта "Город обувщиков" и второго этапа реконструкции аэропорта "Махачкала", пишет газета "Дагестанская правда".

Так, в рамках реализации проекта "Развитие Каспийского кластера" с 2022 по 2030 годы предусмотрена реализация четырех проектов: создание туристско-рекреационных комплексов "Инчхе Марина Каспий", "Золотые пески", "Каспий" и строительство микрорайона "Лазурный берег". Первые три проекта реализуются по линии Минтуризма РД. "В рамках расширения туристско-рекреационного комплекса "Каспий" предполагается строительство 6 новых корпусов, общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд рублей, – рассказал заместитель главы министерства Абдула Магомедов. – Инвестором вкладываются собственные средства, также формируется пакет документов для получения кредита по программе льготного кредитования Ростуризма. В 2025 году предполагается завершение строительства туристско-рекреационных комплексов с созданием около 350 постоянных рабочих мест". Подобные кластеры будут созданы в Дербентском и Каякентском районах.

В сфере агропромышленного комплекса, в рамках реализации проекта развития плодоовощного кластера в Южном Дагестане, с 2022 по 2030 годы предусмотрена реализация двух проектов: "Закладка интенсивных садов и строительство плодохранилища" и "Производство концентрированных соков, пюре и нектаров". Первый из них будет реализован в Сулейман-Стальском районе и, по словам первого замминистра Минсельхозпрода РД Шарипа Шарипова, в его рамках создаются промышленные яблоневые и фундуковые сады и будут построены фруктохранилища для длительного хранения яблок общей вместимостью 50 000 тонн. В настоящее время произведена закладка 260 га яблоневых и 600 га фундуковых садов. Подготавливаются документы на получение статуса приоритетного инвестиционного проекта РД. В рамках второго проекта в Дагестанских Огнях предполагается строительство консервного завода по производству концентрированных соков из плодоовощной продукции, соков прямого отжима, а также восстановленных соков, разливаемых в бутылки различных емкостей.

Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Хаджи-Мурад Абашилов сообщил, что в агентстве уже находятся четыре заявки для включения в сводный перечень новых инвестпроектов, который утверждается приказом Минэкономразвития РФ. Это проекты по созданию индустриального строительного комплекса "Каспийск", строительству Ногайской солнечной электростанции мощностью 60 МВт, реконструкция молочно-товарной фермы "Алияк" и строительству суперинтенсивного сада "Анжелина". Вопросы инфраструктурного обеспечения земельных участков, на которых реализуются инвестпроекты, частично решаются через реструктуризацию бюджетных кредитов в рамках постановления правительства РФ. В республике действуют механизмы поддержки предпринимателей планирующих вкладываться в развитие Дагестана. Помимо мер, выработанных недавно правительством РФ, в республике продлены на 2022 год принятые двумя годами ранее налоговые преференции для субъектов малого и среднего бизнеса. В их числе снижение в 2 раза ставок налога на имущество организаций, единого сельскохозяйственного налога, уменьшение транспортного налога для грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 250 л.с. до уровня среднего по СКФО.

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В последние три года в Северной Осетии наметилась тенденция к росту численности мелкого рогатого скота. По данным газеты "Северная Осетия" со ссылкой на региональный Минсельхоз, на 1 апреля во всех категориях хозяйств республики численность овец и коз составила 123,1 тыс. голов, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах – 84,6 тыс., что на 14% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Из общего числа этих животных во всех категориях хозяйств насчитывается 73,9 тыс. голов, а в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах – 58,2 тысяч, что также превышает прошлогодний уровень. Обращает на себя внимание изменение пропорций между численностью мелкого рогатого скота на сельхозпредприятиях и в личных подсобных хозяйствах населения. Еще 5 лет назад в последних поголовье овец и коз превышало их число в крупнотоварном секторе.

В Северной Осетии разводят 4 породы овец: тушинскую, осетинскую, южную мясную и дагестанскую горную. Занимаются этим 47 хозяйств. Основное поголовье – тушинской породы. В эти дни проходит важная окотная кампания, которая продлится до мая. В сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах ожидается получить от овцематок более 80% приплода ягнят в числе 49,5 тыс. голов.

Одним из факторов, сдерживающих рост овцеводства издание называет сложность сбыта шерсти. Из-за этого в ряде хозяйств хранили до последнего времени на складах немытую шерсть по нескольку лет. Также затраты на стрижку овец превышают средние рыночные цены на эту немытую шерсть. В результате овцеводы берут курс на разведение овец мясного направления. Автор статьи выражает надежду, что для решения задач по импортозамещению государство предусмотрит дополнительные меры поддержки для производителей овечьей шерсти. Развитие овцеводства в республике следует рассматривать как необходимость более полного и рационального использования местных кормовых и трудовых ресурсов для производства дешевых баранины и шерсти, считает он. Сейчас из почти 111 тыс. га горных кормовых угодий используется лишь небольшая часть. Причины в том, что по закону закрепление земельных угодий за арендаторами и собственниками является прерогативой администраций сельских районов, и в настоящее время все горные территории имеют своих владельцев, у большинства из которых нет скота вовсе. Поэтому желающие отогнать его на лето в горы сталкиваются с проблемами. Кроме того, в прежние времена, когда эти угодья полнее использовались, основная масса овец и коз находились в крупных хозяйствах, которым не составляло труда организовывать летний отгон на горные пастбища, так как они были закреплены за колхозами и совхозами на постоянной основе. Сейчас же основная масса мелкого скота у фермеров, арендаторов и частных лиц, которые не имеют возможности организовать такой способ содержания животных летом. Решив эти проблемы, можно добиться масштабного рывка в развитии овцеводства, подчеркивает издание.

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В Карачаево-Черкесии идет модернизация мясоперерабатывающего завода группы компаний "Дамате", являющегося системообразующим для отрасли. Проект предусматривает строительство, модернизацию и техническое перевооружение всех производственных участков предприятия – от обвалки мелкого рогатого скота до упаковки и склада готовой продукции. Также будет приобретен специализированный транспорт. Работы ведутся в рамках реализации проекта по производству баранины в СКФО при поддержке АО “Россельхозбанк”, сообщает местная газета "День республики". На предприятие уже поступило технологическое оборудование для линии обработки субпродуктов КРС и МРС, линии кошерования, линии обвалки и жиловки, ведутся подготовительные работы к монтажу. В ближайшее время начнется установка оборудования в цехе технических полуфабрикатов. "Уже этой осенью в Черкесске будет запущено новое производство качественной экологически чистой баранины. А это значит: новые рабочие места, поддержка фермерских хозяйств, увеличение объемов производства сельхозпродукции, что позволит нам конкурировать с другими регионами страны за звание лидера по производству баранины в РФ, и, как следствие – повышение продовольственной безопасности страны", - отметил посетивший на днях предприятие глава республики Рашид Темрезов .

Овцеводческий проект рассчитан не только на Кавказский регион. "Это глобальная история с собственным генетическим направлением, откормочными площадками, переработкой и большим заделом на будущее развитие. Завод в КЧР позволит производить до 10% от всего объема баранины Юга России",- подчеркнул председатель совета директоров группы компаний "Дамате" Наум Бабаев. Реконструкция завода будет завершена в 2022 году. Выход на плановые показатели производства в одну тысячу тонн готовой продукции в месяц запланирован в 4 квартале 2022 года. Годовая мощность составит 12,6 тыс. тонн продукции. На заводе будут производиться натуральные полуфабрикаты из мяса баранины, фарши, маринады под брендом BAZARCO. Продукция будет сертифицироваться по стандартам "Халяль" и "Кошер". В результате реализации проекта будет создано порядка 450 новых рабочих мест.

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Турпоезд "Сочи" возобновит рейсы на Черноморском побережье с 30 апреля, сообщает "Абхазия-информ". В пути следования предусмотрены остановки на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое и Цандрипш. В состав включены вагоны СВ, плацкартные и купейные вагоны, вагоны с местами для сидения, а также вагон-ресторан, интерьер которых стилизован под 80-е годы XX века. Вагоны ретропоезда оснащены современными санитарными комнатами, кондиционерами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

Из Туапсе поезд будет отправляться по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям и прибывать в Гагру. Отправление в обратный путь из Гагры – по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям, прибытие в Туапсе - на следующие сутки. Туристам предлагается также совершить поездку по укороченному маршруту – между Гагрой и Сочи, отправляясь из Гагры по понедельникам, а из Сочи по средам. Прохождение паспортного контроля в пути следования через госграницу будет осуществляться непосредственно в вагонах. Пассажирам предоставлена также возможность продлить свое пребывание в Абхазии и посетить экскурсии, которые можно оформить в поезде. Подготовлены туры на один и на два дня. Первый рейс ретропоезда "Сочи" состоялся в августе 2020 года.