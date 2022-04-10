Стамбул примет 36-й детский фестиваль

10 апр. 23:21

В Стамбуле с 23 по 24 апреля состоится 36-й детский фестиваль, который будет организован под слоганом "Мечтающие, смеющиеся дети".

Первый день мероприятий пройдет на площади у комплекса "Харбийе Мухсин Эртугрул", а второй - на сцене "Мюзе Газхане".

Все детские спектакли на сценах городских театров 24 апреля будут поставлены бесплатно.

Отмечается, что городской театр Измит, гортеатр Бурсы, детский театр Берко и кукольный театр Ченгиза Озека представят свои спектакли в качестве гостей фестиваля, пишет "Анадолу"

Помимо этого, будут проведены мастер-классы "Профессии", "Язык ребенка" и "Сказка про Келоглана".